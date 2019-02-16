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ВИДЕО - Хайлайты мужского пасьюта, где точно нет Гараничева, зато есть битва Бё и Фийон-Майе

Хайлайты мужского пасьюта, где точно нет Гараничева, зато есть битва Бё и Фийон-Майе
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Eurosport

13 ч. назадОбновлено 47 мин. назад

Французский биатлонист выиграл гонку, Бё – четвертый, Логинов – седьмой.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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