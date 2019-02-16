Биатлон > Солт-Лейк-Сити

ВИДЕО - Ключевые моменты женского пасьюта, превратившегося в немецкую дуэль

Ключевые моменты женского пасьюта, превратившегося в немецкую дуэль
 4 просмотров | 01:38
Eurosport

9 мин. назад

Дэнис Херрманн победила Франциску Хильдебранд, бронза у Кайсы Макарайнен.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео