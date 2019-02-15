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ВИДЕО - Йоханнес Бё мчал к очередной победе, но стрельба стоя превратилась для него в ад

Йоханнес мчал к очередной победе, но стрельба стоя превратилась для него в ад
 791 просмотров | 00:28
Eurosport

1 час назад

Норвежец наказал сам себя.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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