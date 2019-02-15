ВИДЕО - Марте Ройселанн идеально отработала на стрельбище и не оставила соперницам шансов в спринте
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Биатлон
Ройселанн идеально отработала на стрельбище и не оставила соперницам шансов в спринте110 просмотров • 3 ч. назад
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