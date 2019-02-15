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ВИДЕО - Марте Ройселанн идеально отработала на стрельбище и не оставила соперницам шансов в спринте

Ройселанн идеально отработала на стрельбище и не оставила соперницам шансов в спринте
 110 просмотров | 01:01
Eurosport

1 час назад

Норвежка одержала отличную победу с Солт-Лейк-Сити.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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