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ВИДЕО - Роковой промах Фийона-Майе и яркая схватка за бронзу – лучшие моменты мужского пасьюта

Роковой промах Фийона-Майе и яркая схватка за бронзу – лучшие моменты мужского пасьюта
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Eurosport

37 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Мартен Фуркад победил, в топ-4 трое французов.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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