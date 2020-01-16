Шикарный для Франции спринт в Рупольдинге: Фуркад победил, в топ-6 еще 3 француза

Биатлон
Шикарный для Франции спринт в Рупольдинге: Фуркад победил, в топ-6 еще 3 француза14 просмотров • 2 ч. назад
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