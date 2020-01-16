Биатлон > Рупольдинг

Хайлайты мужского спринта в Рупольдинге (видео)

Шикарный для Франции спринт в Рупольдинге: Фуркад победил, в топ-6 еще 3 француза
 14 просмотров | 02:49
Eurosport

12 мин. назад

Русских биатлонистов нет в топ-10.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео