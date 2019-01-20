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ВИДЕО - Масс-старт в Рупольдинге, который русским дамам лучше поскорее забыть

Масс-старт в Рупольдинге, который русским дамам лучше поскорее забыть
2 328 просмотров | 01:39
Eurosport

11 ч. назад

Сборная России осталась без пьедестала.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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