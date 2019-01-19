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ВИДЕО - Шевалье не взяла на финише флаг, но ее все равно зацеловали счастливые француженки

Шевалье не взяла на финише флаг, но ее все равно зацеловали счастливые француженки
2 348 просмотров | 01:43
Eurosport

19/01/2019 в 19:26

На пьедестале также Норвегия и Германия.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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