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Россия установила антирекорд по гонкам без медалей на Кубке мира (видео)

Женский масс-старт, в котором России установила антирекорд по гонкам без медалей на Кубке мира
 54 просмотров | 03:11
Eurosport

23 мин. назад

Лучший результат показала шведка Ханна Эберг.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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