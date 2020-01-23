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ВИДЕО - Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл Йоханнесу

Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл Йоханнесу
 17 просмотров | 01:29
Eurosport

17 мин. назад

Норвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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