Биатлон > Эстерсунд

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Эстерсунде, Россия – пятая (видео)

Великолепная стрельба Ройселанн лишила шведок домашнего триумфа в эстафете, Россия – пятая
 103 просмотров | 02:58
Eurosport

30 мин. назад

Неплохой результат русских девушек.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео