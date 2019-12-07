ВИДЕО - Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафете
Показать большеПоказать меньше
Биатлон
Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафете320 просмотров • 3 ч. назад
Джима разбавила дуэт француженок на подиуме классики, Куклиной немного не хватило до медали1 364 просмотров • 05/12/2019 в 22:17
Уверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутой3 336 просмотров • 04/12/2019 в 19:26
Чемпионское выступление Вирер в спринте, которая начала защиту желтого биба1 773 просмотров • 01/12/2019 в 17:08
Первую медаль сборной России в сезоне принесла уверенная стрельба Елисеева4 912 просмотров • 01/12/2019 в 14:31
Юрлова ушла лидером с первой стрельбы, но штрафной круг стоил России медали в смешанной эстафете3 005 просмотров • 30/11/2019 в 17:11
Промахи Меркушиной и триумф главного хейтера России в супердраматичном старте сезона5 040 просмотров • 30/11/2019 в 14:32
Танковый биатлон под бренчание балалайки. Видео для тех, кто хочет пропитаться русским духом1 360 просмотров • 19/08/2019 в 14:14
Вся хронология последней гонки сезона, венчавшейся финишем Бё с флагом1 995 просмотров • 24/03/2019 в 18:10
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Норвежец с самыми сексуальными усами в мире нелепо упал после прыжка в Нижнем Тагиле
Жестокое падение лыжницы в ски-кроссе, в результате которого она сильно разбила лицо о склон
Победный финиш Большунова, который опередил норвежцев на этапе в Лиллехаммере
Думаешь, что видел в жизни все? Вот тебе финал по подводному хоккею
Джима разбавила дуэт француженок на подиуме классики, Куклиной немного не хватило до медали
Даже чудовищный флюк не помог О'Салливану забрать фрейм у разыгравшегося Дина