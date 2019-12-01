ВИДЕО - Чемпионское выступление Вирер в спринте, которая начала защиту желтого биба
Показать большеПоказать меньше
Биатлон
Чемпионское выступление Вирер в спринте, которая начала защиту желтого биба283 просмотров • 3 ч. назад
Первую медаль сборной России в сезоне принесла уверенная стрельба Елисеева3 124 просмотров • 6 ч. назад
Юрлова ушла лидером с первой стрельбы, но штрафной круг стоил России медали в смешанной эстафете2 728 просмотров • Вчера в 17:11
Промахи Меркушиной и триумф главного хейтера России в супердраматичном старте сезона4 710 просмотров • Вчера в 14:32
Танковый биатлон под бренчание балалайки. Видео для тех, кто хочет пропитаться русским духом1 354 просмотров • 19/08/2019 в 14:14
Вся хронология последней гонки сезона, венчавшейся финишем Бё с флагом1 990 просмотров • 24/03/2019 в 18:10
Финиш Эберг, которая поставила триумфальную точку в женском сезоне769 просмотров • 24/03/2019 в 14:54
Братья Бё подмяли под себя домашний пасьют – сопротивляться им было бесполезно814 просмотров • 23/03/2019 в 19:18
Кузьмина попала 20 из 20 и привезла Херрманн почти 2 минуты в пасьюте. Настя, не уходи!1 671 просмотров • 23/03/2019 в 16:20
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Первую медаль сборной России в сезоне принесла уверенная стрельба Елисеева
Большунов не угадал с лыжами, проиграл спурт и финишировал только пятым
Норвежки сожрали финку и американку в пасьюте, а Непряева упала в конец второго десятка
Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту
Юрлова ушла лидером с первой стрельбы, но штрафной круг стоил России медали в смешанной эстафете
Промахи Меркушиной и триумф главного хейтера России в супердраматичном старте сезона