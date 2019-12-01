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ВИДЕО - Чемпионское выступление Вирер в спринте, которая начала защиту желтого биба

Чемпионское выступление Вирер в спринте, которая начала защиту желтого биба
 283 просмотров | 01:55
Eurosport

56 мин. назад

Доротея с одним промахом выиграла стартовую личную гонку сезона.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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