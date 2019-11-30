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ВИДЕО - Промахи Меркушиной и триумф главного хейтера России в супердраматичном старте сезона

Промахи Меркушиной и триумф главного хейтера России в супердраматичном старте сезона
 8 просмотров | 02:59
Eurosport

11 мин. назад

Первая гонка порадовала Самуэльссона.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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