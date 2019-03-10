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ВИДЕО - Брорссон везла Херрманн 20 секунд, но четырьмя промахами на последнем рубеже подарила немке золото

Брорссон везла Херрманн 20 секунд, но четырьмя промахами на последнем рубеже подарила немке золото
 309 просмотров | 01:26
Eurosport

1 час назад

Такой исход может вогнать шведку в депрессию.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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