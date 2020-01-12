ВИДЕО - Фуркад поборол непогоду, откинул преследователей и перехватил у Бё желтую майку лидера сезона
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Биатлон
Фуркад поборол непогоду, откинул преследователей и перехватил у Бё желтую майку лидера сезона15 просмотров • 2 ч. назад
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