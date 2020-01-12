Биатлон > Оберхоф

ВИДЕО - Фуркад поборол непогоду, откинул преследователей и перехватил у Бё желтую майку лидера сезона

Фуркад поборол непогоду, откинул преследователей и перехватил у Бё желтую майку лидера сезона
 15 просмотров | 02:51
Eurosport

20 мин. назад

Француз блестяще воспользовался отсутствием главного конкурента в борьбе за «БХГ».

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео