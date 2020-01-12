Биатлон > Оберхоф

ВИДЕО - Макарайнен выиграла с таким отрывом, что успела дать пятюню на финише

Макарайнен выиграла с таким отрывом, что успела дать пятюню на финише
 78 просмотров | 01:20
Eurosport

41 мин. назад

Хайлайт длится всего полторы минуты. Чтобы туда уместились россиянки, он должен быть в четыре раза дольше.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео