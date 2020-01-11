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Жаркий финиш мужской эстафеты, где Кристиансен идеально заменил Бё и перемолол француза (видео)

Жаркий финиш мужской эстафеты, где Кристиансен идеально заменил Бё и перемолол француза
 52 просмотров | 02:14
Eurosport

17 мин. назад

Кентен Фийон-Майе делал все, чтобы выиграть золото для Франции, но это был не его звездный час.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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