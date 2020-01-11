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ВИДЕО - Хайлайты эстафеты Оберхофа: Белоруссия билась с Норвегией за победу, а Россия едва не вошла в призы

Хайлайты эстафеты Оберхофа: Белоруссия билась с Норвегией за победу, а Россия едва не вошла в призы
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Eurosport

29 мин. назад

А еще неизвестные румыны половину гонки шли в топ-6.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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