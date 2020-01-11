Доминик Виндиш вылетел с трассы прямиком в щит, но чудом ничего не сломал и продолжил гонку (видео)
Показать большеПоказать меньше
Биатлон
Виндиш вылетел с трассы прямиком в щит, но чудом ничего не сломал и продолжил гонкусмотрят • 2 ч. назад
Величественный победный полет женской сборной Норвегии в Оберхофе295 просмотров • 3 ч. назад
Фуркад, Жаклен и Кюн так увлеклись борьбой, что случайно вытеснили из тройки Елисеева и Логинова1 204 просмотров • 23 ч. назад
Биатлонист из Эстонии не вырулил со спуска и на полном ходу вылетел с трассы в спринте1 424 просмотров • 23 ч. назад
Невнимательный Бё не заехал на штрафной круг, но вовремя опомнился и исправил ошибку1 656 просмотров • 23 ч. назад
Самые яркие моменты первой гонки декады, в которой Ульсбю победила и соперниц, и туман758 просмотров • 09/01/2020 в 16:31
Кристиансен идеально провел решающую стрельбу и отпраздновал ее дерзким дэбом5 914 просмотров • 29/12/2019 в 17:53
Логинов на последней стрельбе промахнулся и вылетел из топ-10, а Бё провел очередной мастер-класс2 679 просмотров • 22/12/2019 в 15:58
Экхофф выиграла пасьют на этапе в Анси, Куклина только 14-я1 607 просмотров • 21/12/2019 в 16:27
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Величественный победный полет женской сборной Норвегии в Оберхофе
Невероятная Плишкова отыграла матчбол и вырвала победу над Осакой
Александрова растерзала соперницу в финале Шэньчжэня и с трудом подняла тяжеленный кубок
Фуркад, Жаклен и Кюн так увлеклись борьбой, что случайно вытеснили из тройки Елисеева и Логинова
Биатлонист из Эстонии не вырулил со спуска и на полном ходу вылетел с трассы в спринте
Невнимательный Бё не заехал на штрафной круг, но вовремя опомнился и исправил ошибку