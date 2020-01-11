Биатлон > Оберхоф

Доминик Виндиш вылетел с трассы прямиком в щит, но чудом ничего не сломал и продолжил гонку (видео)

Виндиш вылетел с трассы прямиком в щит, но чудом ничего не сломал и продолжил гонку
  смотрят | 00:25
Eurosport

Только что

Ох уж этот Оберхоф.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео