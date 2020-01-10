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ВИДЕО - Фуркад, Жаклен и Кюн так увлеклись борьбой, что случайно вытеснили из тройки Елисеева и Логинова

Фуркад, Жаклен и Кюн так увлеклись борьбой, что случайно вытеснили из тройки Елисеева и Логинова
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Eurosport

52 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Биатлонисты из России остались без медалей спринта.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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