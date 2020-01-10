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ВИДЕО - Биатлонист из Эстонии не вырулил со спуска и на полном ходу вылетел с трассы в спринте

Биатлонист из Эстонии не вырулил со спуска и на полном ходу вылетел с трассы в спринте
 455 просмотров | 00:30
Eurosport

1 час назад

Умение группироваться помогло Калеву Эрмитсу избежать травм.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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