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Невнимательный Тарьей Бё не заехал на штрафной круг, но вовремя опомнился и исправил ошибку (видео)

Невнимательный Бё не заехал на штрафной круг, но вовремя опомнился и исправил ошибку
 17 просмотров | 00:28
Eurosport

7 мин. назад

В итоге норвежец потерял слишком много времени и финишировал 16-м.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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