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ВИДЕО - Самые яркие моменты первой гонки декады, в которой Ульсбю победила и соперниц, и туман

Самые яркие моменты первой гонки декады, в которой Ульсбю победила и соперниц, и туман
 143 просмотров | 02:45
Eurosport

1 час назад

Норвежские биатлонистки выиграли пятую личную гонку подряд.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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