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ВИДЕО - Бё-младший настолько шикарен, что даже с тремя промахами уничтожил всех в масс-старте

Бё-младший настолько шикарен, что даже с тремя промахами уничтожил всех в масс-старте
 17 просмотров | 03:45
Eurosport

15 мин. назад

Ставший вторым Эмильен Жаклин с точной стрельбой уступил норвежцу 15 секунд.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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