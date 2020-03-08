Биатлон > Нове-Место

Падение Юрловой-Перхт во время масс-старта в Нове-Место (видео)

Юрлова-Перхт бодро начала масс-старт в Нове-Место, но нелепое падение все испортило
 476 просмотров | 03:32
Eurosport

1 час назад

Гонку выиграла Тирил Экхофф.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
Больше видео