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Обзор мужской эстафеты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место (видео)

Латыпов мчал быстрее Бё, Халили зверзки стрелял, но Россия снова без медали в мужской эстафете
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 16 мин. назад

Даже без Логинова и с ужасным Гараничевым сборная РФ смотрелась очень бодро.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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