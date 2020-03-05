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Немка Дэнис Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (видео)

Херрманн привезла ближайшей сопернице почти полминуты и покорила опустевший Нове-Место
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Eurosport

1 час назад

Лучшая из россиянок – Юрлова на 11-й строчке.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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