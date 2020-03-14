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ВИДЕО - Лучезарная Вирер сияла улыбкой ярче, чем полученный ею «Большой хрустальный глобус»

Лучезарная Вирер сияла улыбкой ярче, чем полученный ею «Большой хрустальный глобус»
 482 просмотров | 01:47
Eurosport

1 час назад

Итальянка стала первой биатлонисткой за 18 лет, выигравшей два Кубка мира подряд.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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