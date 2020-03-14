ВИДЕО - Лучезарная Вирер сияла улыбкой ярче, чем полученный ею «Большой хрустальный глобус»
Показать большеПоказать меньше
Биатлон
Лучезарная Вирер сияла улыбкой ярче, чем полученный ею «Большой хрустальный глобус»482 просмотров • 4 ч. назад
«Счастлива, что завершила карьеру дома». Макарайнен попрощалась с биатлоном и расплакалась435 просмотров • 4 ч. назад
Дамы завершили сезон боевым пасьютом и финишем Симон с флагом Франции195 просмотров • 5 ч. назад
Все перипетии последней гонки Фуркада, который красиво победил, но отдал «БХГ» Бё373 просмотров • 6 ч. назад
Последний финиш в карьере Фуркада – конечно же, победный1 995 просмотров • 7 ч. назад
Посмотри и пророни слезу – так Фуркад начал путь к величию, выиграв КМ в Холменколлене в 2012-м1 756 просмотров • 24 ч. назад
Жуткая метель и промах последним выстрелом помешали Экхофф победить Херрманн в спринте597 просмотров • Вчера в 18:39
Гениальный Йоханнес идеально бежал и стрелял, закономерно забрав победу в спринте Контиолахти832 просмотров • 12/03/2020 в 18:20
Бё-младший настолько шикарен, что даже с тремя промахами уничтожил всех в масс-старте1 738 просмотров • 08/03/2020 в 15:31
Больше видео
«Счастлива, что завершила карьеру дома». Макарайнен попрощалась с биатлоном и расплакалась
Дамы завершили сезон боевым пасьютом и финишем Симон с флагом Франции
Все перипетии последней гонки Фуркада, который красиво победил, но отдал «БХГ» Бё
Последний финиш в карьере Фуркада – конечно же, победный
Посмотри и пророни слезу – так Фуркад начал путь к величию, выиграв КМ в Холменколлене в 2012-м
Жуткая метель и промах последним выстрелом помешали Экхофф победить Херрманн в спринте