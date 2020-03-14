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ВИДЕО - «Счастлива, что завершила карьеру дома». Макарайнен попрощалась с биатлоном и расплакалась

«Счастлива, что завершила карьеру дома». Макарайнен попрощалась с биатлоном и расплакалась
 421 просмотров | 01:17
Eurosport

1 час назад

Интервью Кайсы после последней гонки в карьере.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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