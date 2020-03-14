Биатлон > Контиолахти

ВИДЕО - Дамы завершили сезон боевым пасьютом и финишем Симон с флагом Франции

Дамы завершили сезон боевым пасьютом и финишем Симон с флагом Франции
 13 просмотров | 04:02
Eurosport

31 мин. назад

Двойной французский триумф в последний день КМ-2020.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
Больше видео