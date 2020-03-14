ВИДЕО - Дамы завершили сезон боевым пасьютом и финишем Симон с флагом Франции
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Биатлон
Дамы завершили сезон боевым пасьютом и финишем Симон с флагом Франции13 просмотров • 3 ч. назад
Все перипетии последней гонки Фуркада, который красиво победил, но отдал «БХГ» Бё137 просмотров • 4 ч. назад
Последний финиш в карьере Фуркада – конечно же, победный1 816 просмотров • 4 ч. назад
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Все перипетии последней гонки Фуркада, который красиво победил, но отдал «БХГ» Бё
Последний финиш в карьере Фуркада – конечно же, победный
Посмотри и пророни слезу – так Фуркад начал путь к величию, выиграв КМ в Холменколлене в 2012-м
Жуткая метель и промах последним выстрелом помешали Экхофф победить Херрманн в спринте
Гениальный Йоханнес идеально бежал и стрелял, закономерно забрав победу в спринте Контиолахти
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