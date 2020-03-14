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ВИДЕО - Все перипетии последней гонки Фуркада, который красиво победил, но отдал «БХГ» Бё

Все перипетии последней гонки Фуркада, который красиво победил, но отдал «БХГ» Бё
 146 просмотров | 04:45
Eurosport

1 час назад

Пасьют, в котором Мартен Фуркад победил, но проиграл, а Йоханнес Бё проиграл, но победил.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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