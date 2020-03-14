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Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (видео)

Последний финиш в карьере Фуркада – конечно же, победный
1 821 просмотров | 01:19
Eurosport

2 ч. назад

Красивое завершение красивой карьеры.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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