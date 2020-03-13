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Обзор женского спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти (видео)

Жуткая метель и промах последним выстрелом помешали Экхофф победить Херрманн в спринте
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Eurosport

23 мин. назад

Успех позволил бы норвежке максимально приблизиться в общем зачете к Доротее Вирер.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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