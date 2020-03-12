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Обзор мужского спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти (видео)

Гениальный Йоханнес идеально бежал и стрелял, закономерно забрав победу в спринте Контиолахти
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Eurosport

37 мин. назад

Наслаждайтесь хайлайтами, возможно, последней гонки сезона.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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