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ВИДЕО - Шипулин присел отдохнуть, пока Фуркад и Эберхард мчали к победе

Шипулин присел отдохнуть, пока Фуркад и Эберхард мчали к победе
2 055 просмотров | 03:01
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Самая обидная бронза сезона.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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