Биатлон > Контиолахти

Видеорассказ о том, как Шипулин и Юрлова стремились к победе в супермиксте, но стали только пятыми

Грустное видео, как Шипулин и Юрлова стремились к победе в супермиксте, но стали только пятыми
 478 просмотров | 02:52
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Францию и еще три команды было не обойти.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео