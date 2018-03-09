Биатлон > Контиолахти

Домрачева промазала последним выстрелом, но все равно порвала соперниц. В этом видео она прекрасна

Домрачева промазала последним выстрелом, но все равно порвала соперниц. В этом видео она прекрасна
1 366 просмотров | 02:26
Eurosport

2 ч. назад

Даша – чемпион Контиолахти в спринте.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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