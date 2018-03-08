Биатлон > Контиолахти

ВИДЕО - Гонка, в которой Шипулин был быстрым, смелым, ловким и умелым

Гонка, в которой Шипулин был быстрым, смелым, ловким и умелым
 11 просмотров | 02:17
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 18 мин. назад

Антон победил на этапе Кубка мира.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео