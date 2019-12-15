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Норвегия выиграла мужскую эстафету в Хохфильцене (видео)

Ядерный финиш Бё, который уничтожил Долля и вырвал для Норвегии золото эстафеты
 927 просмотров | 03:23
Eurosport

1 час назад

Безумная скорость норвежца.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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