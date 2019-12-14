Биатлон > Хохфильцен

ВИДЕО - Логинов гнался-гнался за Бё, но все равно пришел к финишу вторым

Логинов гнался-гнался за Бё, но все равно пришел к финишу вторым
 622 просмотров | 02:45
Eurosport

54 мин. назад

Шикарная гонка и неплохой результат в Хохфильцене.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео