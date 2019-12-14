Биатлон > Хохфильцен

Сборная России взяла серебро в женской эстафете на этапе в Хохфильцене (видео)

Безумная женская эстафета: Юрлова-Перхт имела +15 на последнем этапе, но проиграла Норвегии золото
4 364 просмотров | 02:54
Eurosport

1 час назад

Отличный результат, но могло быть еще лучше.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео