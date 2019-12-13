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ВИДЕО - Приятный финиш Логинова в спринте, который взял бронзу, а претендовал на серебро

Приятный финиш Логинова в спринте, который взял бронзу, а претендовал на серебро
 462 просмотров | 00:45
Eurosport

1 час назад

Александр чисто отработал рубежи, но чуть уступил в скорости Йоханнесу Бё и Симону Дестье.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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