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ВИДЕО - Сочнейшие моменты мужского спринта, который стал бронзовым для Логинова

Сочнейшие моменты мужского спринта, который стал бронзовым для Логинова
 140 просмотров | 03:00
Eurosport

43 мин. назад

Йоханнес Бё, Симон Дестье и Александр Логинов заняли пьедестал.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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