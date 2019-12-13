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Светлана Миронова взяла бронзу на этапе Кубка мира в Хохфильцене (видео)

Главные моменты женского спринта в Хохфильцене, в котором Миронова внезапно выкатила на подиум
 495 просмотров | 02:32
Eurosport

49 мин. назад

Бронзовая медаль для сборной России.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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