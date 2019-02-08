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ВИДЕО - Французы рассчитывали на золото эстафеты в Кэнморе, но потом на трассе появился Йоханнес Бё

Французы рассчитывали на золото, но потом на трассе появился Йоханнес
 252 просмотров | 01:34
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Ну как остановить этого парня?

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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