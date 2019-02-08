Биатлон > Кэнмор

ВИДЕО - Очередное шоу от Йоханнеса Бё, который сделал всех еще и в Кэнморе

Очередное шоу от Бё, который сделал всех еще и в Кэнморе
 335 просмотров | 01:29
Eurosport

1 час назад

Идеальное выступление норвежца.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео