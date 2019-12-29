Биатлон > Рождественская гонка

Ветле Шостад Кристиансен идеально провел решающую стрельбу и отпраздновал ее дерзким дэбом (видео)

Кристиансен идеально провел решающую стрельбу и отпраздновал ее дерзким дэбом
 924 просмотров | 00:19
Eurosport

1 час назад

Каков кот, а!

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео