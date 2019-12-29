Ветле Шостад Кристиансен идеально провел решающую стрельбу и отпраздновал ее дерзким дэбом (видео)
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Биатлон
Кристиансен идеально провел решающую стрельбу и отпраздновал ее дерзким дэбом924 просмотров • 3 ч. назад
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