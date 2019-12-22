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Хайлайты масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (видео)

Логинов на последней стрельбе промахнулся и вылетел из топ-10, а Бё провел очередной мастер-класс
 2 просмотров | 01:31
Eurosport

8 мин. назад

Русский лыжник мог финишировать намного лучше.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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