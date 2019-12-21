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Экхофф выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Анси (видео)

Экхофф выиграла пасьют на этапе в Анси, Куклина только 14-я
 251 просмотров | 02:17
Eurosport

56 мин. назад

Второй финишировала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, третьей – Лена Хекки из Швейцарии.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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